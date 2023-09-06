Malatya'da otomobil dere yatağına devrildi: 4 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkisinde Hasan Çiftçi idaresindeki otomobil dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hasan Çiftçi, Zemzem Çiftçi, Yağız Çiftçi ile Mehmet Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.