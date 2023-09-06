Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi

Sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut isimli şahsın, İspanyol polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındığı iddia edildi. İddiaya göre Yakut, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilecek.

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhammed Yakut iadesi için talep yazısı yazdığı öğrenildi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), önce Muhammed Yakut'un yerini tespit etti; sonra Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla İspanyol yetkililerle temasa geçti. Ardından da INTERPOL, kırmızı bültenle aranan Yakut'a İspanyol güvenlik güçleriyle operasyon gerçekleştirdi.Alınan bilgiye göre, Muhammed Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilecek.