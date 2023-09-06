  • USD: 26,77 - 26,82
  • EURO: 28,74 - 28,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırklareli'de yıkılan bungalovların sahibine gözaltı kararı

Sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evlerini ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilerek işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ekleme: 6.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 6.09.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'de yıkılan bungalovların sahibine gözaltı kararı
Türkiye'de 2 gündür etkisini gösteren sel can alıyor...

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Bölgede mevsim üzerinde etkisini gösteren yağışlar, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

İşletme sahibine gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşarak şunları kaydetti:

Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir.

Bölgede çalışmalar devam ediyor

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Kırklareli'ndeki sel felaketinde acı haber geldi... Can kaybı 3'e yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!
Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!
Yerli otomobil Togg rekora koşuyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri
Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! 'Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?'
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: 'Üçüncü yol ittifakı
Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hasta kabul devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!