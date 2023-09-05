  • USD: 26,76 - 26,81
  • EURO: 28,76 - 28,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un kuzey bölgelerinde sağanak yağışlar etkili oldu. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyararak "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim." dedi. Gelen son bilgilere göre ise; Valilik, Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 5.09.2023 - 23:37 Güncelleme: 6.09.2023 - 00:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

SAĞANAK YAĞIŞ CAN ALDI!

İstanbul Valiliği, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada 'Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor.' denildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Arnavutköy'de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA SUYU BOŞALTTI

Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece'de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

SU BASKINI İHBARLARI YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada 'AFAD 112 ihbar hattına gelen su baskını ihbarı:1150, İtfaiye komuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı:1390, AKOM beyaz masaya gelen su baskını ihbarı: 25 gelmiş olup, ekipler olay yerinde müdahale etmektedir.' denildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.' ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!
İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi
Osman Gökçek'ten CHP'yi köşeye sıkıştıran sözler!
Muhalefet yine karıştı! CHP'li Özgür Özel'den İYİ Partili Adnan Beker'e yanıt: Kalbini kırarım...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
CHP'den şaşırtan hareket: Togg'u övdü 'Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje bu'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif