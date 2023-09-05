İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.SAĞANAK YAĞIŞ CAN ALDI!İstanbul Valiliği, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada 'Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor.' denildi.EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTIArnavutköy'de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı.VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA SUYU BOŞALTTIEvlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece'de ise bazı otomobiller suya gömüldü.Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDIİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.' açıklamasında bulundu.SU BASKINI İHBARLARI YAPILDIValilikten yapılan açıklamada 'AFAD 112 ihbar hattına gelen su baskını ihbarı:1150, İtfaiye komuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı:1390, AKOM beyaz masaya gelen su baskını ihbarı: 25 gelmiş olup, ekipler olay yerinde müdahale etmektedir.' denildi.İSTANBUL VALİLİĞİ UYARMIŞTIİstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirmişti.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.' ifadelerine yer verilmişti.