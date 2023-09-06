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İstanbul Ataşehir'de yangın! 6 bina kullanılamaz hale geldi

Spor salonunda başlayıp 5 binaya daha sıçrayan yangında binalar kullanılmaz hale gelirken yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

Ekleme: 6.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 6.09.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Ataşehir'de yangın! 6 bina kullanılamaz hale geldi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dün korku dolu anlar yaşandı.

Öğle saatlerinde bir spor salonunda elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın paniğe sebep oldu.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler, spor salonu dışında 5 binaya daha sıçradı.

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.

6 bina hasar gördü

Yangında spor salonu tamamen yandı. Spor salonunun bitişiğinde bulunan binalar da kullanılmaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri yanan binalarda çalışma yaptı. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

'Sevindirici olan can kaybı olmaması'

Yangınla ilgili konuşan iş yeri hasan gören Levent Korkut, şunları ifade etti:

Soruşturduğumuzda spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şu an 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır.

İstanbul Ataşehir'de yangın! 6 bina kullanılamaz hale geldi

Hasar tespit çalışması yapıldı

Alevlerin sıçradığı cerrahi eldiven deposundaki ürünlerin tamamı da kullanılamaz hale geldi.

Diğer binalarda oluşan zararın tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'30-35 milyon liralık zarar oluştu'

İş yeri hasar gören medikal eldiven deposu sahibi Serdar Güneş, şunları ifade etti:

Spor salonundan çıkan yangınlar bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler binalara sıçrayarak büyüdü. Burada medikal malzeme vardı. 30-35 milyon liralık zarar oluştu. Depoda 30-35 milyon liralık eldiven vardı. Keşke olmasaydı.
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