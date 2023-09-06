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Emine Erdoğan, Kiev'deki 3. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş ve doğal afetler gibi bireyin kendi kontrolü dışında gelişen ve halklar üzerinde travmatik sonuçlar doğuran olguların, insan ruhu üzerinde kalıcı izler bıraktığını belirtti.

Ekleme: 6.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 6.09.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, Kiev'deki 3. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 3'üncüsü 'Ruh Sağlığı' başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Video mesajında, 21'inci yüzyıl savaşlarında sivil kayıpların yüzde 90'ları bulmasına rağmen, bunun tablonun buzdağının görünen yüzü olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, 'Savaşın zihin sağlığı üzerindeki sonuçları ve toplumsal boyutu ise çoğu zaman ihmal ediliyor. Özellikle, savaş ve doğal afetler gibi, bireyin kendi kontrolü dışında gelişen ve halklar üzerinde travmatik sonuçlar doğuran olgular, insan ruhu üzerinde kalıcı izler bırakıyor.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 2014'te Kırım'ın işgali ve ardından 24 Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna Savaşı ile Ukrayna halkının büyük bölümünün savaşın yıkıcı sonuçlarına doğrudan maruz kaldığına dikkati çekerek, 'Ateş, her ne kadar düştüğü yeri yaksa da savaş, ülke sınırı tanımıyor. Ölüm ve yıkımdan kaçmak için 8 milyondan fazla Ukraynalı yurdunu, yuvasını ardında bırakarak farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeye dönmüş olsa da, aileler parçalandı ve büyük trajediler yaşandı.' diye konuştu.

'UKRAYNA'DA DA SAVAŞI DURDURMAK, HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU OLMALIDIR'

Bunların izlerinin nesiller boyu silinemeyecek derin fay hatlarına dönüştüğünü aktaran Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

'Her savaşta yalnız insanlığımız değil, ortak mirasımız olan şehirlerimiz, medeniyetimiz, kütüphanelerimiz, efsanelerimiz ve masallarımız da ölüyor. Tabiatın dengesi geri döndürülemeyecek derecede örseleniyor. Bu nedenle bütün çatışma bölgelerindeki gibi Ukrayna'da da savaşı durdurmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır. 

ÇATIŞMADAN EN ÇOK ETKİLENEN GRUPLAR 'KADINLAR VE ÇOCUKLAR'

Emine Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun çatışmadan en çok etkilenen grupların 'kadınlar ve çocuklar' olduğunu vurgulayarak, 'Sağanak gibi yağan yabancılaşma, acizlik ve mağduriyet hissiyle baş etmek, yetişkinler için dahi zorken çocukların hassas kalplerinde onulmaz yaralar açılıyor.' dedi.

'Düşmanlık ve nefretin böylesine körüklendiği bir çağda, sevgi ve merhameti yeniden yeşertmek için, kat edilmesi gereken yol gittikçe uzuyor.' değerlendirmesini yapan Emine Erdoğan, Türkiye olarak, ilk günden bu yana tahribatın azalması, savaşın bir an önce adil ve hakkaniyetli bir barışla sonuçlanması için gayret sarf edildiğini vurguladı. Emine Erdoğan, 'Bu çerçevede, dostum Olena Hanım'ın girişimleriyle, aralarında özel gereksinimli çocukların da bulunduğu 1196 çocuğumuzu Türkiye'ye getirdik. Vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için, kurumlarımız seferber oldular.' diye konuştu.

Olena Zelenska ile her buluşmalarında Ukrayna'nın yaralarının sarılması sürecinde, özellikle kırılgan gruplara yönelik, işbirliği projelerini ele aldıklarını anlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

'İlk hedefimiz aile birleşmelerini sağlamak olacak. Gönül mabetlerini dinginliğe kavuşturmak için sanatla, sporla, kültürle doldurmak gerektiği konusunda hemfikiriz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ukrayna'nın her alanda yeniden imarı, öncelikli konularımızdan olacak.'

Emine Erdoğan, 'ruh sağlığı' gibi önemli bir temada toplanan 3'üncü Lider Eşleri Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

LİDER EŞLERİ ZİRVESİ

Zirve, Olena Zelenska tarafından 2021'de insani sorunların çözümüne yardımcı olacak uluslararası bir diyalog platformu oluşturmak ve insanların refahı için ortak projeler uygulamak amacıyla başlatıldı.

Zirvenin ilki 'Yeni Gerçeklikte Yumuşak Güç' başlığıyla 2021'de, ikincisi 'Ukrayna ve Dünya: Birlikte (Yeniden) İnşa Edeceğimiz Gelecek' başlığıyla 2022'de Kiev'de düzenlendi.

Zirvenin üçüncüsü ise insanlığa korunmaya ihtiyaç duyan başka bir görünmez kırılganlık olan 'akıl sağlığını' göstermesi dolayısıyla 'Ruh sağlığı' başlığıyla yapıldı.

Zirvede, ruh sağlığının, insan refahının ayrılmaz bir parçası olduğu, bu nedenle dünya çapında beşeri sermayenin geliştirilmesinin ancak bu alana gerekli özenin gösterilmesi ile mümkün olduğu konusu ele alındı. Ayrıca daha iyi bir gelecek yaratmak için en acil sınamalara odaklanıldı.

'Ruh sağlığı: Direnç ve Kırılganlık Dengesi' paneliyle başlayan Zirve, 'Savaşın ruh sağlığı üzerindeki etkisi' ve 'Yeni nesil ruh sağlığı konusundaki tartışmayı nasıl değiştiriyor?' panelleriyle devam etti.

Zirvede, 'Ruh sağlığı sınamalarını açıkça tanımak ve tartışmak için güçlü ve zayıf yönler. Ruh sağlığının teşviki alanındaki insani faaliyetlerin önceliği, sorunun görünürlüğünün artırılması, ruh sağlığı okuryazarlığının teşvik edilmesi, ruh sağlığı konusundaki damgalanmanın azaltılması, projelerin çeşitliliği. Günümüz ergenlerinin kuşağında ruh sağlığı, dijital teknolojiler' konuları değerlendirildi.

Öte yandan zirvede, ruh sağlığı alanındaki konulara dair küresel sosyolojik araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

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