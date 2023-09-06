Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak açıklamalarda bulundu. Fidan, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamalarda, 'AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz' ifadelerini kullandı.Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. Vize serbestisinin de ilermesi beklentimiz arasındadır. Vize serbestisi insandan insana diyaloğu artıracak Türkiye'nin AB üyeliği önündeki sürecindeki sorunları ve ön yargıların kaldırılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Sayın Varhelyi ile son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizi de vurguladım. Ayrıca düzensiz göçle mücadele adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğimizin artırılmasına ihtiyaç duyduğumuzu yineledim.Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasında. Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konusundaki beklentimizi de ilettim. AB'den İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz.'Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline başkaldırması öngördüğümüz bir husustu. Bizim Suriye politikamızın önemli bir ayağı da Suriye'deki halkların toprağından sürülmemesi kapsamında. ABD destekli YPG'nin Arap topraklarını işgal ederek onları boyunduruk altına aldı. Bunlar uzun süredir iki toplum arasında kan davasına varacak sonuçları doğuracak. Kürtler ve Araplar arasına ekilen fitne tohumlarının rehabilitasyonu uzun sürecek. Bölgede YPG'nin meşru bir güç gibi gösterilmesine artık bir son verilmeli. Buolmazsa gördüğümüz çatışmalar sadece başlangıç olur.Düzensiz göç sorununu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Bugünkü görüşmemizde Sayın Varhelyi'ye yeniden söylediğim gibi, Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz.'