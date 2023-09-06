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Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde oturanlar, 1 asırlık geleneği sürdürüp, atalarının soğuk hava deposu olarak kullandığı doğal mağaralara yiyecek bırakıp, korunmasını sağlıyor. Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor.

Ekleme: 6.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 6.09.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar
Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 165 haneli Taşbaşı köyünde oturanlar, atalarından miras kalan 1 asırlık geleneği sürdürüyor.

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar


Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor.


Köylüler, topladıkları pancarı, yaptıkları yağ, yoğurt ve otlu peynir ile diğer yiyecekleri bu mağaralarda saklıyor.

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar


Özellikle yazın depolanan bu yiyecekler, kışın taze bir şekilde sofralar geliyor.


Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor.

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar


Menaf Demir, 'Bu doğal mağaralardan yaklaşık 1 asırdır faydalanıyoruz. Yazın havalar sıcak olduğu için, dağlarda topladığımız çeşitli pancar otlarını, otlu peyniri ve süt ürünlerini burada muhafaza ediyoruz. Burası çok serin. Bu doğal mağaraları, yazın buzdolayı yerine kullanıyoruz. Kışın gelişi ile bu ürünlerimizi burada çıkartıyoruz' dedi.


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