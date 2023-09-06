Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe'de önemli açıklamalarda bulundu.Yılmaz, 'Finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz. Mali disiplini korumaya ve para politikasını şartlara güncellenmiş olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yapısal dönüşümlerde önemli bir çerçeveyi oluşturduk, orta vadede somut etkiler bekliyoruz.' dedi.'OVP merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan temel dökümanımızdır. Temel ekonomik büyüklükleri, toplam gelir gider tahminlerini, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanını içeren temel politika dökümanıdır.3 yıllık perspektif ile 2024-2026 dönemini kapsayacak olup Cumhurbaşkanı kararı ile resmileşmektedir.2024-2026 dönemine ilişkin temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar ile öncelikli yapısal alanlar yer almaktadır.Bu yılki OVP'de ek 3 şeklinde yapısal reformlarımızı içeren takvim dahilinde ortaya koyan çalışmayı kamuoyu ile bugün paylaşmış oluyorum.Amacımız finansal istikrarı sağlamak. Büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz.İkinci temel amacımız makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede tek haneli enflasyona ülkemizi kavuşturmaktır.Geçici bir yükseliş dönemindeyiz tekrardan orta vadeli dönemde tek haneli rakamlara döneceğiz. Tek haneli rakamlara dönerken büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz.Tüm bunları insan için yapıyoruz. Ekonominin amacı insana hizmet, en temel aracı da insan, insanın çabası, gayreti, niteliği, kalitesi.Enflasyonda geçici bir yükseliş söz konusu. 2023 yılında yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını bekliyoruz. 2024 yıl sonunda TÜFE'nin %33,0, 2025 yıl sonunda %15,2, 2026 yıl sonunda %8,5 olmasını bekliyoruz.5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.– Üç yıllık perspektife sahiptir.