Bakan Güler, Mozambikli mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Chume, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti arasında 'Askeri Çerçeve Antlaşması' imzalandı.