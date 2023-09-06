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AK Parti İl Başkanı’nın oğluna Şanlıurfa’da silahlı saldırı

Şanlıurfa’da, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu’nun (33) tabancayla ayağından vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 6.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 6.09.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İl Başkanı’nın oğluna Şanlıurfa’da silahlı saldırı
Bahçelievler Mahallesi'nde, 2 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda; AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Muhammed Mücahit Delioğlu, bir kafenin önünde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayıp ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille kaçtı. Yaralı Delioğlu, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Delioğlu'nu vurarak kaçan Abdulselam ile amcasının oğlu Abdulkadir Aslan'ı gözaltına aldı. Şüphelilerden Abdulselam Aslan, polise verdiği ifadede işe girme vaadiyle Muhammed Mücahit Delioğluna 200 bin lira verdiğini ancak bunu yerine getirmediği için tabancayla ateş açtığını söyledi. Yaşanan olayın ardından tutuklanan Abdulselam Aslan'ın babası Mahmut Aslan ise oğlunun parasının olmadığını başka kişilerce kandırıldığını ileri sürdü. Saldırıda ayağından yaralanan Muhammed Mücahit Delioğlu ise kendisine yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili tutuklanan 2 kişiyi tanımadığını herhangi bir iş sözü vermediğini ifade etti.

Delioğlui'nun saldırıya uğradığı an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cep telefonuyla bir kafenin önünde konuşma yaptığı sırada Abdulselam Aslan'ın tabancayla ateş açması sonucu ayağından vurulan Muhammed Mücahit Delioğlu'nun yere düşmesi ve saldırganın kaçması yer alıyor.
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