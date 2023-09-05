Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Soçi ziyareti, gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin yanı sıra birçok kritik konunun ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın daha sonra Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.Kabine toplanıyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da | VideoBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacakArdından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi.Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve öğrencilerin merak ettiği vergisiz cep telefonu konusunun da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.