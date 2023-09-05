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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantıda Soçi ziyareti ve Tahıl Koridoru Girişimi'nin yanı sıra AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yer alan gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin detayları ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın daha sonra Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Ekleme: 5.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 5.09.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Soçi ziyareti, gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin yanı sıra birçok kritik konunun ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın daha sonra Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

Kabine toplanıyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da | Video

DÜNYA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak

Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

EKONOMİDE GÖZLER OVP'DE

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi.

Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve öğrencilerin merak ettiği vergisiz cep telefonu konusunun da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
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