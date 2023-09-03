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'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı

Melissa Bağcı'nın sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programına katılıp; ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet olayını gündeme getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş’ın bir algısını daha çürüttü. Özcan, "Yavaş’a kendi bürokratları bile güvenmiyor. Çünkü Yavaş onların arkasında durmuyor direk görevden alıyor. Ama ne hikmetse Halk Ekmek Genel Müdürünü görevden almadı. Biz olayı gündeme getirmeden önce müfettiş atıyor ama konunun üstünü kapatmak için yapıyor bunu. Daha sonra konu gündeme gelince Yavaş savcılığa gidiyor." dedi.

'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Ekleme: 3.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 4.09.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Halk Ekmek'te çalışmak isteyenlerden rüşvet alındığını ortaya çıkarmasının ardından Yavaş, olayın denetlenmesi için müfettiş atadı. Yapılan denetlemenin ardından olayı savcılığa taşıyan Yavaş, Özcan'ın mahkemede tanıklık yapması için de çağrıda bulundu.

Ancak Yavaş ilk dilekçede Özcan'ı tanık olarak yazmazken sanki Özcan konuya ilişkin yalan yanlış bilgiler veriyormuş gibi algı oluşturmaya çalıştı. Özcan'ın 'Ankaralı'nın hakkını sonuna kadar savunacağız' cevabı karşısında Yavaş, ertesi gün apar topar ek dilekçe yazdırarak Özcan'ı tanık gösterdiği anlaşıldı. Ayrıca Yavaş, rüşvet alan kişilerin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia etmişti. Ancak Özcan Yavaş'ın bu iddialarını da belgelerle çürüterek ikinci defa istifaya davet etti.

Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayına ilişkin ismi geçen kişilerin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia eden Yavaş'ın algı oyununu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile çökertti. Yavaş'a Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan ve rüşvet alan kişinin açıklanması için süre veren Özcan, Yavaş'ı ikinci defa istifaya davet etti.

'ALİ İSİMLİ ŞAHSIN HALK EKMEK'TE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGELER VAR'
Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programına konuşan Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Halk Ekmek'te 200'e yakın personel rüşvetle işe alınıyor. İşe ihtiyacı olan insanlardan para alıyorlar. Bu ahlaksızlıktır. Kendisi de bu konuya ilişkin müfettiş gönderiyor. Ancak olayın üstünü kapatmak için yaptı bunu. Ne zaman ben bunu gündeme getirdim Yavaş olayı savcılığa sevk etti. Ben bu olayı gündeme getirmeseydim olay savcılığa gidecek miydi? Tabi ki hayır. Halk Ekmek'te bunlar olurken kim bilir diğer şirketlerde neler oluyor.

'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı

'ELİMDE BELGELERİ DE MEVCUT'

Zaten bu şirketler denetlenemiyor. Denetim Komisyonu bunları denetleyemiyor. 'Ticari sır' diyerek izin vermiyorlar. Kendi meclis üyeleri bile o şirketleri denetleyemiyor. Ben Halk Ekmek'te yaşanan rüşvet olayına ilişkin 2-3 şahıs var diyorum hatta isim bile verdim. Dekontlar'da ismi geçen kişi Serkan. Bu dışarıda paraları toplayan adam. İçerde de Ali diye biri var. Bu da Halk Ekmek'te çalışıyor. Ali isimli şahsın ne zaman Halk Ekmek'te çalıştığına dair elimde belgeleri de mevcut. Yavaş bunun aksini iddia edemez. Ederse buyursun açıklasın. Kendi müfettiş raporlarında da bu kişi var. Müfettiş olayın üstünü kapatamayınca Yavaş konuyu savcılığa taşıdı.' diye konuştu.

'YAVAŞ BENİ İLK DİLEKÇEDE DEĞİL İKİNCİ DİLEKÇE'DE TANIK OLARAK EKLETİYOR'
Özcan şöyle devam etti, 'Yavaş'a kendi bürokratları bile güvenmiyor. Çünkü Yavaş onların arkasında durmuyor direk görevden alıyor. Ama ne hikmetse Halk Ekmek Genel Müdürünü görevden almadı. Biz olayı gündeme getirmeden önce müfettiş atıyor ama konunun üstünü kapatmak için yapıyor bunu. Daha sonra konu gündeme gelince Yavaş savcılığa gidiyor. Ama algı yapmak için kendisini temiz göstermek için beni tanık olarak eklettiriyor.

Ama ilk savcılığa verdiği dilekçede benim adım yok. Ben 'Ankaralı'nın hakkını sonuna kadar savunurum' deyince beni apar topar yazdırdığı ek dilekçe ile tanık yapıyor. Biz çiğ yemedik bizim karnımız ağrımaz. Bizi mahkeme koridorlarında susturacağını, korkutacağını sanmasın. Biz her türlü aymazlığı, her türlü kanunsuzluğu engellemek için sonuna kadar çalışacağız. Sahaysa saha, hizmetse hizmet, mahkeme koridoruysa mahkeme koridoru, meydansa meydan her yerde mücadele ederiz. Benim söylediklerimin aksini iddia ediyorlarsa buyursunlar.' ifadelerini kullandı.

'YAVAŞ İDDİALARI ÇÜRÜTEMEZSE İSTİFA ETSİN'
'Ali denen şahıs Halk Ekmek'te çalıştığını ispat ederim' diyen Özcan, 'Bizim ispatsız bir iddiamız olmaz. Biz artık Yavaş'ın Ankara ile ilgilenmesini istiyoruz. Bu konu ile alakalı işçilerin beyanları var, dekontlar var. Kendi müfettiş raporlarında da bu isimler var. Biz artık bekliyoruz. Bu iddialarımızın aksini söylemeleri için bekliyoruz.

Eğer çürütemezse ben istifa edeceğimi söyledim. Ama çürütemezse Yavaş kendi istifa etsin. Halk Ekmek Genel Müdürü kaç kere değişti. Artık değiştirmenin bir anlamı yok. Hem 'Ben rozetsiz belediye başkanıyım' diye konuşacaksın, şehir şehir gezip miting yapacaksın, 'ben dürüstüm' demek için üstünü kapatmaya çalıştığın konuyu mahkemeye taşıyacaksın üstüne bir de beni şahit yazacaksın. Böyle bir şey yok. Ben o mahkemeye gideceğim o belgeleri de sunacağım. Ben iddialarımı ispatlamaya hazırım' şeklinde konuştu.

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