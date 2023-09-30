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Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

Yunanistan'da gündem Türk düşmanı Bob Menendez'in halefinde... Rüşvet skandalı ortaya döküldükten sonra Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden istifa eden Menendez'in yerine geçen isim belli oldu. Komitenin yeni başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin Yunan medyasının radarına takıldı. 'Yunan lobisi alarmda' başlıkları atıldı.

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?
Ekleme: 30.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?
Yunanistan'da gündem değişmiyor. F-16'ların Türkiye'ye satışının engellenmesi için en önemli kozları olan Bob Menendez'in rüşvet skandalının ardından görevi bırakması Yunan lobisini alarma geçirdi.

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

Yunan Ta Nea 'Yunan lobisi alarmda' başlıklı haberinde Menendez davasının Atina tarafatarlarının reflekslerini tetiklediğini yazdı. Menendez'İn istifasının Türkiye'yi rahatlattığını yazan gazete, by durumun Atina açısından olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti.

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

Menendez'e desteğini açık bir şekilde göstermek isteyen çok sayıda Yunan milletvekilinin olduğu belirtilen haberde, ABD'deki Yunan lobisinin Menendez'i yalnız bırakmadığı ve onun masumiyetine inandığı ifade edildi.

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

Öte yandan Kathimerini ise Komite'nin başına getirilen Ben Cardin'i mercek altına aldı. Washington Post'a dayandırdıkları haberde Cardin'in uçak satışını şartlı olarak değerlendireceği yazıldı.

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

Daha önce Temsilciler Meclisi üyeliği de yapan ve 2007'den beri Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan Maryland Senatörü Cardin'in başkanlığı devralmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama ie şu şekilde;

'Demokrasi ve özgürlük dünyanın her yerinde sınanıyor. Etkin diplomasi ve uluslararası kalkınmanın yanı sıra güçlü bir savunmaya dayanan ABD'nin ulusal güvenliği, Amerikan toplumu adına Beyaz Saray'la birlikte çalışacak, Kongre'de hedefine odaklanmış ve sorumlu bir liderlik gerektiren zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenlerden ötürü, (Senato'daki) Çoğunluk lideri (Chuck) Schumer ve meslektaşlarıma büyük bir tevazu ve minnettarlıkla Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak şu anda bu görevi kabul ediyorum.'

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

F-16' SORUSUNA CEVAP

Cardin Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili bir soruyu 'Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor' şeklinde cevapladı.

Cardin Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini vurguladı ve 'Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor' dedi.

Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?

ABD'nin, dış politikada 'tek sesli' olunduğunda daha güçlü olacağı görüşünü savunan Cardin, bu doğrultuda Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin 'aktif ve iki partili' çalışması gerektiği mesajını verdi. Cardin, 'İnsan haklarının, yolsuzlukla mücadelenin ve iyi yönetimin ABD'nin dış politikasına dahil edilmesini sağlamak için uzun zamandır süregelen çalışmalarımı devam ettirmeyi planlıyorum. Önümüzde yapacak çok işimiz var.' ifadesini kullandı.

Senatör Cardin, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Helsinki Komisyonu liderliğinin yanı sıra 2015'ten beri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Anti-Semitizm, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Özel Temsilcisi olarak görev yapıyor.

Cardin aynı zamanda ABD Holokost Anma Konseyi üyesi.


Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?
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