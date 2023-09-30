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Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi

NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmiyor. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. Bu saldırıya Türkiye'den çok sert tepki gelirken İsveç basını ise provokatörün açıklamalarına yer verdi.

Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi
Ekleme: 30.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi
İsveç skandalların bir numaralı adresi haline geldi. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyulan ülkede polis koruması eşliğinde Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket yakıldı. İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe sürerken İsveç basını provokatörün eylemi nasıl hazırladığını anlattı

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi. İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.

Çirkin saldırıya Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; , 'Bugün Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir' denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 'Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.' dedi. Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.

İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır. Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.

Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi

Türkiye'den İsveç'e tepkiler yağarken İsveç basını ise provokatörün açıklamalarını manşetine taşıdı. Başkan Erdoğan'a benzetilen bir bebeğin ateşe verilmesine Türkiye'nin tepki gösterdiğini belirten Aftonbladet, 'Organizatörün istediği de buydu' ifadelerini kullandı.

Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi

'Gösteriyi gerçekleştiren Lucas Ljungkvist: 'O zaman orta bir hedefe ulaştım' diyor.' ifadelerinin kullanıldığı haberde, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geleceği hatırlatıldı.

Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi

'İsveç'in başvurusunun en kısa sürede onaylanacağına dair umudumuz vardı' sözlerinin kullanıldığı haberde, NATO düşmanı olarak nitelendirilen Lucas Ljungkvist'in Başkan Erdoğan'ın 'gözüne son çiviyi çakmak istediği' yazıldı.

Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi

EYLEMİ BÖYLE HAZIRLAMIŞ

Lucas Ljungkvist'in 'Hepsini tek başıma yaptım. Giydirdiğim, 180 santimetrelik Erdoğan'ı temsil eden bir bebeğim vardı. Lucas Ljungkvist, onu ateşe verdim' sözlerini manşetinden verdi.

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