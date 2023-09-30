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Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı

Göreve başlarken şeffaf ihale sözü veren Mansur Yavaş bu vaadini unuttu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ihale oyununu bir kere daha bozdu. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplam bedeli 91 milyon olan ihalelerin "Başar" soyadlı 3 peyzaj firmasına verildiğini belgeleriyle açıkladı.

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı
Ekleme: 30.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı
İhalelerde şeffaf ve adaletli davranacağı konusunda namus sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözünü tutmadığı bir kez daha tescillendi.

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı

Mansur Yavaş'ın ihale oyununu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek bozdu. Yavaş'ın istisnai diye bahsettiği ihalelerin tümü ifşa oldu.

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı

60 İHALE AYNI İSME

Toplam 1.655 ihaleden 60'ının F.Ü. isimli bir kişiye verildiğini açıklayan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Bunlar açık ihale şeklinde verilmiş olsaydı bu firmaların 60 tane alabilme şansı var mıydı?' dedi.

Firmaların kimlere ait olduğuna ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Gökçek, 'İhale alanlardan bir tanesi Ekrem Başar. İkinci şirkete bakıyoruz, onun da sahibi Emrah Başar. Üçüncü bir şirkete bakıyoruz, onun sahibi ise Gökhan Başar. Toplamda 91 milyon civarında bu 3 firmaya iş verilmiş. Ve bunlar açık ihale ile verilmemiş' dedi. Ankaralılara seslenen Gökçek, 'Kıymetli Ankaralılar paralarınız nerelere gidiyor. Bin 655 adet babalarının çiftliği gibi almışlar ihaleleri kimlere vermişler, ne yapmışlar biz bilemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı

Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı
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