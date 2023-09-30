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Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü antiterör operasyonu sonrası silah bırakarak bölgeden çekilmek zorunda kalan işgalci Ermeni gruplar, yaşadıkları yenilgiyle saldırılar gerçekleştiriyor. Azerbaycan ve Türkiye'ye olan öfkelerine hakim olamayan Ermeni provokatörler bu kez ABD'de ortaya çıktı. Karabağ'daki yenilgilerinin şokunu atlatamayan bir grup Ermeni, ABD'nin Los Angeles şehrinde Türk diplomat ve bürokratlara saldırdı. Saldırıya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz. Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez." İfadelerini kullanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
Ekleme: 30.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi, Ermeni işgalinden temizlendi. Yasa dışı bir şekilde işgal ettikleri Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan olayın yankıları sürerken Yenilgiyi hazmedemeyen işgal yanlısı Ermeniler provokasyonlara imza atıyor.

ABD'de Ermeni lobisinin en güçlü olduğu yer olarak bilinen Los Angeles'da çirkin anlar yaşandı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) düzenlenen bir konferansa katılan Türk diplomatları hedef alan Ermeni provokatörler şiddet eylemlerine imza attı. Ermeni bir grup, konuşma yapmak üzere kampüse gelen Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki Türk heyetine saldırı girişiminde bulundu.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

ERMENİ PROVOKATÖRLERDEN ALÇAK SALDIRI

YEE Başkanı Ateş, Türkiye'nin Los Angeles Din Hizmetleri Ataşesi İsmail Demirezen ve O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar, dışarıda göstericilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.

Ermenistan Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen saldırıya ait görüntülerde, ABD polisinin hızlı müdahale etmesine rağmen saldırgan grubun üniversite binası girişinde bulunan diplomat ve bürokratlara fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren grup, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, polisin kendilerine saldırdığını iddia etti.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

SALDIRILAR İÇERİDE BAŞLADI

Etkinliğin başında ise bir protestocu, Azerbaycan, Türkiye ve organizatörlere yönelik hakaretlerde bulunması üzerine polis tarafından salondan çıkartıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başladı. Öte yandan bir protestocu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'u hedef alarak sözlü saldırıda bulundu.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan grubun 10 dakikalık protestosu, kampüs güvenliği ve polislerin müdahalesiyle sona erdirildi ve grup salondan çıkartıldı. Konferans süresince, dışarıda toplanan protestocu grup gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalıştı.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Yapılan alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik yaptığı açıklamada, 'Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sn. Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz. Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

Yaşanan hadise, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir. Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konulu Konferansta Radikal Ermeni Grupların Konferansa katılanlara saldırısına tepki göstererek, Heyete fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Bakanlıktan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konulu Konferansta Radikal Ermeni Grupların Konferansa katılanlara saldırısı ile ilgili yapılan açıklamada, 'Güney Kaliforniya Üniversitesinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü eş ev sahipliğinde 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi konulu konferansa katılan yetkililerimiz radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alınmış, sözlü ve fiziki tacize uğramıştır' denildi.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Biriminin (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellediği vurgulanarak, 'Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır.

Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
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