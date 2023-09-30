HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı

HDP'li vekil Ayten Kordu, PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt'a kalkan oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Bozkut'u kendi aracı ile kaçırmaya çalıştı.