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HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı

HDP'li vekil Ayten Kordu, PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt'a kalkan oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Bozkut'u kendi aracı ile kaçırmaya çalıştı.

HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı
Ekleme: 30.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı
PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ederken HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu adeta koruma kalkanı oldu. Tunceli HDP milletvekili Ayten Kordu, Azime Bozkurt'u arabasına bindirerek kaçırmaya çalıştı.

PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı

Gözaltı işlemleri devam ederken HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu polis ekiplerine zorluk çıkartarak, PKK yandaşı Azime Bozkurt'a adeta kalkan olmaya çalıştı.

HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı

ZANLIYI KENDİ ARACI İLE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Polisler, PKK terör örgütü medya yapılanması Yeni Yaşam Gazetesi Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt'u gözaltına almak isterken, Tunceli HDP milletvekili Ayten Kordu zanlıyı arabasına bindirerek kaçırmaya çalıştı.
HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı
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