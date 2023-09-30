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Beyaz Gazete
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Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı Teknofest'e davet etmişti. Elon Musk konuya ilişkin dün bir paylaşım yaptı. "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini kullandı. Bu sözler tüm dünyanın gündemine oturdu. Musk'ın o sözüne dikkat çektiler…

Ekleme: 30.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’
Elon Musk'ın Teknofest paylaşımı dünyanın gündeminde… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Musk'ın sözlerini gündemine taşıyan uluslararası basın, o kelimeye dikkat çekti.

Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. ABD'li milyarder Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu 'X'ten' yayımladığı mesajda, 'Teknofest'te yarışan tüm takımları kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise daveti için teşekkür ederim. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

Başkan Erdoğan, X sosyal medya platformundan Elon Musk'un twitini alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Elon Musk. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle...' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etmiş ve Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etmişti.

Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

BU PAYLAŞIMLAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE…

Musk, 'Erdoğan'ın teknoloji festivaline katılacak' ifadelerini kullanan Bloomberg, Milyarder Elon Musk'ın TEKNOFEST'e katılma niyetini X üzerinden duyurduğunu belirttii.

Başkan Erdoğan ve Elon Musk arasında ikili muhabbetin X üzerinden sürdürüldüğünü yazan gazete, festivalin Türkiye'nin havacılık ve teknolojideki ilerlemelerinin sergilendiği önemli bir platform olduğuna dikkat çekti.

Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

'Elon Musk, TEKNOFEST 2024'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyor' diyen Middle East Monitor, Musk'ın 'Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' Sözlerine dikkat çekti.




Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’
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