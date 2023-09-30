  • USD: 27,38 - 27,43
  • EURO: 29,03 - 29,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yine skandal sözler ile Türkiye'yi hedef aldı. Daha önce canlı yayında başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu ağzından kaçıran Bolton, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını belirten Bolton, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekleme: 30.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'
ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Doğu Akdeniz konusunda ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, 'Hâlâ yapacak çok işimiz var.' dedi.

Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'

'YETERİ KADAR BASKI YAPMADIK'

Yunan Kathimerini'ye konuşan Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO2ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü ve 'Hala yapacak çok işimiz var' ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti.

Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'

KÜSTAH İFADELER

'Erdoğan iktidarda olduğu sürece Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim arttı' ifadelerini kullanan Bolton daha da ileri giderek Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı.

Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'

Yunanistan'ın yalnızca Karadeniz için değil Akdeniz için de büyük bir role sahip olduğunu iddia eden Bolton 'Artık Orta Doğu'da ve Afrika'da Avrupa'yı çok etkileyecek gelişmeler görüyoruz. Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan'ın konumu kesinlikle kritik olacak. Bu nedenle, eğer hükümet tarafından kabul edilebilirse, ABD'nin daha kapsamlı bir askeri varlığını ve Yunanistan ile işbirliğini tercih ederim.' dedi.

Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'

Türkiye'yi NATO ittifakında tutmayı doğru bulmadığını iddia eden Bolton, Yunanistan'ı güçlendirmek istediğini belirtti.


Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!
Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'
HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı
Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı
Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi
İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu
AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur
Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’
Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu
Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İspanya'da kritik temas! T: Gözler Türkiye'de olacak
Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
Dışişleri'nden sert tepki! İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekiliyoruz
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda önemli bir mesaimiz var
Başkan Erdoğan izmir'de TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor
Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor