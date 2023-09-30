  • USD: 27,38 - 27,43
  • EURO: 29,03 - 29,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'in Stockholm kentinde Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırılara tepßki gösterdi. Çelik: "İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. " ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur
Ekleme: 30.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen eyleme izin verilmesine sosyal medyadan açıklama yaparak tepki gösterdi. Çelik: 'Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.' dedi.

İşte o paylaşımlar;

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.

AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur

İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır. Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.

AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ: EN AĞIR ŞEKİLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme izin verilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Bugün Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir' denildi.
Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı
İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu
AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur
Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’
Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu
Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İspanya'da kritik temas! T: Gözler Türkiye'de olacak
Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
Dışişleri'nden sert tepki! İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekiliyoruz
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda önemli bir mesaimiz var
Başkan Erdoğan izmir'de TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor
Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!
CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?
Çanakkale'de AK Parti ofisine saldırı
Fatih için fetih vakti! Karadeniz'i didik didik arıyor! Enerjide milli, teknolojide üstün...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor