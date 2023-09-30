AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen eyleme izin verilmesine sosyal medyadan açıklama yaparak tepki gösterdi. Çelik: 'Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.' dedi.İşte o paylaşımlar;Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır. Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme izin verilmesini kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Bugün Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir' denildi.