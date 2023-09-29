Türkiye düşmanı rüşvetçi Menendez koltuğu kaptırdı! Yerine gelen isim Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili ne söyledi?

ABD'de 'rüşvet almak'la suçlanan Senatör Bob Menendez'in ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmasının ardından komitenin yeni başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin oldu.Daha önce Temsilciler Meclisi üyeliği de yapan ve 2007'den beri Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan Maryland Senatörü Cardin, başkanlığı devralmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:'Demokrasi ve özgürlük dünyanın her yerinde sınanıyor. Etkin diplomasi ve uluslararası kalkınmanın yanı sıra güçlü bir savunmaya dayanan ABD'nin ulusal güvenliği, Amerikan toplumu adına Beyaz Saray'la birlikte çalışacak, Kongre'de hedefine odaklanmış ve sorumlu bir liderlik gerektiren zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenlerden ötürü, (Senato'daki) Çoğunluk lideri (Chuck) Schumer ve meslektaşlarıma büyük bir tevazu ve minnettarlıkla Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak şu anda bu görevi kabul ediyorum.'Cardin Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili bir soruyu 'Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor' şeklinde cevapladı.Cardin Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini vurguladı ve 'Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor' dedi.ABD'nin, dış politikada 'tek sesli' olunduğunda daha güçlü olacağı görüşünü savunan Cardin, bu doğrultuda Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin 'aktif ve iki partili' çalışması gerektiği mesajını verdi.Cardin, 'İnsan haklarının, yolsuzlukla mücadelenin ve iyi yönetimin ABD'nin dış politikasına dahil edilmesini sağlamak için uzun zamandır süregelen çalışmalarımı devam ettirmeyi planlıyorum. Önümüzde yapacak çok işimiz var.' ifadesini kullandı.Senatör Cardin, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Helsinki Komisyonu liderliğinin yanı sıra 2015'ten beri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Anti-Semitizm, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Özel Temsilcisi olarak görev yapıyor.Cardin aynı zamanda ABD Holokost Anma Konseyi üyesi.