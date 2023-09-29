TÜBİTAK bursu müjdesi! Aylık 90 bin TL'ye yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İzmir'de gerçekleştirilen TÜBİTAK Burs ve Destek Programları'nda konuşarak, TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarını açıkladı.Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarını 46 bin 310 TL'den 90 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti.Türkiye'yi küresel düzeyde lider araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirme yolunda büyük bir gayret gösterildiğini belirten Bakan Kacır, TÜBİTAK Burslarının artırıldığı müjdesini şöyle paylaştı:Geleceğin teknolojik girişimcilerini dünya sahnesine hazırlıyoruz. Uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46 bin 310 TL'den 90 bin TL'ye yükselttik.Bakan Kacır, konuşmasında, her yıl milli teknoloji hamlesi eserlerini milletle buluşturmanın iftiharını yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:Biz de bu coşkuyu Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz. Bugün biraz önce gençlere yönelik burs programında yeni çağrıları ilan ettik. Biz TÜBİTAK eliyle gençlerin erken yaştan itibaren araştırma sürecine dahil olmalarını arzu ediyoruz.