Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP’nin paravan partisi Yeşil Sol Parti Şanlı Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, katıldığı bir toplantıda, skandal sözler sarf etti. Bebek katilinin serbest bırakılması için mücadele ettiklerini söyleyen Öcalan, “Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek.” İfadelerini kullandı.
Yeşil Sol Parti Şanlı Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, vermiş oldukları sözde mücadelenin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için olduğunu açıkladı.
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"Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz" temalı bir programa katılan Öcalan, skandal nitelikte sözler sarf etti. İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi. Bebek katilinden 'Sayın' diyen ve sözde Kürdistan vurgusu yapan Öcalan, "Sayın Öcalan, arkadaşlarıyla Amara'ya ilk geldiğinde, Kürdistan'ın özgürlüğünden bahsetti. Onları dinleyen babası Ömer Öcalan, sayın Öcalan'a 'Kürt meselesi ateşten bir gömlektir bu gömleği giymek yanmaktır' dedi. Bu halkın çocukları ateşten gömleği giydi, büyük bedeller verdi. Bu bedeller büyük bir maneviyat ve vicdan ister." İfadelerini kullandı.
Toplantıya, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Ömer Öcalan, Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti İstanbul Eşbaşkanı Murat Kalmaz katıldı.