  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP’nin paravan partisi Yeşil Sol Parti Şanlı Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, katıldığı bir toplantıda, skandal sözler sarf etti. Bebek katilinin serbest bırakılması için mücadele ettiklerini söyleyen Öcalan, “Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek.” İfadelerini kullandı.

Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Ekleme: 29.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Yeşil Sol Parti Şanlı Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, vermiş oldukları sözde mücadelenin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için olduğunu açıkladı.

İSTİSMARA DEVAM EDİYORLAR

"Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz" temalı bir programa katılan Öcalan, skandal nitelikte sözler sarf etti. İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi. Bebek katilinden 'Sayın' diyen ve sözde Kürdistan vurgusu yapan Öcalan, "Sayın Öcalan, arkadaşlarıyla Amara'ya ilk geldiğinde, Kürdistan'ın özgürlüğünden bahsetti. Onları dinleyen babası Ömer Öcalan, sayın Öcalan'a 'Kürt meselesi ateşten bir gömlektir bu gömleği giymek yanmaktır' dedi. Bu halkın çocukları ateşten gömleği giydi, büyük bedeller verdi. Bu bedeller büyük bir maneviyat ve vicdan ister." İfadelerini kullandı.

Toplantıya, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Ömer Öcalan, Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti İstanbul Eşbaşkanı Murat Kalmaz katıldı.
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketici mağduriyeti son buluyor
Türkiye dünyada nasıl bir konumda? Başkan Erdoğan'ın 3'lü denge politikasına vurgu: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
İBB'de karabatak işler! Ekrem İmamoğlu'na desteğin bedeli 4.1 milyar TL
Tuzla’da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor