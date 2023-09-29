TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupalı mevkidaşlarına hitap etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, temsili demokrasilerin kurumsal varlığının parlamentolar, demokratik meşruiyetin ise seçimler ve siyasal katılımın önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti.Demokratik kurumların sağlıklı biçimde teşekkülünü ve işlemesini tehdit eden çeşitli faktörlerle de zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kurtulmuş, bunların bir kısmının savaşlar ve darbeler gibi cebri müdahaleler, bir kısmının ise salgınlar ve doğal afetler gibi insani krizlerle ortaya çıkan durumlar olduğunu kaydetti.Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremden 11 kentin etkilendiğini, 50 bini aşkın insanın vefat ettiğini anımsatan Kurtulmuş, bu olaydan üç ay sonra da Türkiye'deki seçimlerin yapıldığını hatırlattı.Söz konusu seçimlerde vatandaşların demokratik katılım sürecinde yer almasını temin edecek çalışmalar yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Bütün ülke hızlı bir şekilde seferber olarak bu depremin acılarını, yüklerini ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer yandan da seçime hazırlık bütün kurumların en iyi şekilde çalıştığı bir süreç sonucunda gerçekleştirildi." dedi."Deprem bölgesindeki vatandaşların yüzde 80'inin katılımıyla demokratik süreçlerin tamamlandığını anımsatan Kurtulmuş, "Gerçekten bu sadece bir seçim olmanın ötesinde temsili demokrasilerin çok az görülür büyük sınamalardan birisi olarak karşımıza çıktı. Türkiye demokrasisi, kurumlarının gücü, çabuk karar alma yeteneği ve halkımızın demokrasiye olan bağlılığı sonucu hem AGİT'in hem de AKPM heyetlerinin de teyit ettiği gibi bütün dünyanın gözü önünde fevkalade önemli bir demokratik seçimi geride bırakmış oldu. Dolayısıyla buradaki tecrübemizin dünyadaki birçok ülke için böylesine çok ağır bir yıkımdan sonra nasıl seçime gidilir ve nasıl halkın çok büyük bir kesiminin katılımı demokratik süreçlerle gerçekleştirilebilir noktasında tarihi bir örnek olduğunun altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.Kurtulmuş, son zamanlarda bir taraftan bilgi teknolojilerinin verdiği imkanlarla, dünyada hızlı bilgi ve enformasyon yayılımı sağlanırken diğer taraftan bu alanın kontrolsüz, zaman zaman kasıtlı kullanımı sonucunda "dezenformasyon" konusunun ortaya çıktığını ifade etti.