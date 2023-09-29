  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupalı mevkidaşlarına hitap etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nın "İstikrarsız Dönemlerde Temsili Demokrasilerin Sınamaları" başlıklı ikinci oturumunda konuştu.

Ekleme: 29.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupalı mevkidaşlarına hitap etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, temsili demokrasilerin kurumsal varlığının parlamentolar, demokratik meşruiyetin ise seçimler ve siyasal katılımın önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Demokratik kurumların sağlıklı biçimde teşekkülünü ve işlemesini tehdit eden çeşitli faktörlerle de zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kurtulmuş, bunların bir kısmının savaşlar ve darbeler gibi cebri müdahaleler, bir kısmının ise salgınlar ve doğal afetler gibi insani krizlerle ortaya çıkan durumlar olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremden 11 kentin etkilendiğini, 50 bini aşkın insanın vefat ettiğini anımsatan Kurtulmuş, bu olaydan üç ay sonra da Türkiye'deki seçimlerin yapıldığını hatırlattı.

Söz konusu seçimlerde vatandaşların demokratik katılım sürecinde yer almasını temin edecek çalışmalar yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Bütün ülke hızlı bir şekilde seferber olarak bu depremin acılarını, yüklerini ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer yandan da seçime hazırlık bütün kurumların en iyi şekilde çalıştığı bir süreç sonucunda gerçekleştirildi." dedi.

"DEMOKRATİK SEÇİMİ GERİDE BIRAKMIŞ OLDU"

"Deprem bölgesindeki vatandaşların yüzde 80'inin katılımıyla demokratik süreçlerin tamamlandığını anımsatan Kurtulmuş, "Gerçekten bu sadece bir seçim olmanın ötesinde temsili demokrasilerin çok az görülür büyük sınamalardan birisi olarak karşımıza çıktı. Türkiye demokrasisi, kurumlarının gücü, çabuk karar alma yeteneği ve halkımızın demokrasiye olan bağlılığı sonucu hem AGİT'in hem de AKPM heyetlerinin de teyit ettiği gibi bütün dünyanın gözü önünde fevkalade önemli bir demokratik seçimi geride bırakmış oldu. Dolayısıyla buradaki tecrübemizin dünyadaki birçok ülke için böylesine çok ağır bir yıkımdan sonra nasıl seçime gidilir ve nasıl halkın çok büyük bir kesiminin katılımı demokratik süreçlerle gerçekleştirilebilir noktasında tarihi bir örnek olduğunun altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, son zamanlarda bir taraftan bilgi teknolojilerinin verdiği imkanlarla, dünyada hızlı bilgi ve enformasyon yayılımı sağlanırken diğer taraftan bu alanın kontrolsüz, zaman zaman kasıtlı kullanımı sonucunda "dezenformasyon" konusunun ortaya çıktığını ifade etti.
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketici mağduriyeti son buluyor
Türkiye dünyada nasıl bir konumda? Başkan Erdoğan'ın 3'lü denge politikasına vurgu: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
İBB'de karabatak işler! Ekrem İmamoğlu'na desteğin bedeli 4.1 milyar TL
Tuzla’da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor