Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı,"1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Yumaklı, '1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.' dedi.
Yumaklı, '1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.' dedi.