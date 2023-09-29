Pakistan’da ikinci bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Pakistan ikinci bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hangu kentindeki bir camide Cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın şiddetiyle caminin çatısı çöktü. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.Camide 30-40 kişinin bulunduğu belirtiliyor.Öte yandan, saatlerce önce Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda şu ana kadar 52 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.