Karabük'te otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Karabük'te su kanalına devrilen otomobilde yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında İ.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü İ.G. ile yanındaki T.G, Ş.G, R.E.G., M.G. ve O.A.G. yaralandı.
Yaralıların durumu iyi
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada sürücü İ.G. ile yanındaki T.G, Ş.G, R.E.G., M.G. ve O.A.G. yaralandı.
Yaralıların durumu iyi
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.