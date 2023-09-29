Karabük'te otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında İ.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki su kanalına devrildi.Kazada sürücü İ.G. ile yanındaki T.G, Ş.G, R.E.G., M.G. ve O.A.G. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.