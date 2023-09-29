İstanbul'da doğalgaz patlamasıyla ilgili 'pes' dedirten iddia: 4 gün önceden belliymiş

Bahçelievler'in Şirinevler semtinde dün 6 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ekipler, tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadaki birkaç farklı kolondan karot örneği aldı. Raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.Doğalgaz patlaması olmadan önce çevredeki vatandaşlar ise sokakta ara ara gaz kokusunun geldiğini iddia etti.Patlamanın yaşandığı binanın yakınında oturan Rabia Bölükbaşı, “Bizim evde hasar var, camlar da kırılmış. Camlar hasar görmüş, kapanmıyor. Binadakileri tanıyordum. Vefat edenleri göremedim. Dünkü patlamanın korkusuyla beni de hastaneye kaldırdılar. Ben o saatlerde evdeydim. Çocuklar evde yoktu. Geçen çarşamba günü de gaz kokuyordu. Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler' ifadelerini kullandı.