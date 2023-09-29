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İstanbul'da doğalgaz patlaması! Gaz kokusu alıyorduk ama yetkililere haber vermedik

Bahçelievler'de dün doğalgaz patlaması nedeniyle yaşanan faciadan önce mahalle sakinlerinin gaz kokusu aldıkları fakat önemsemeyerek yetkililere haber vermediği ortaya çıktı.

Ekleme: 29.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da doğalgaz patlaması! Gaz kokusu alıyorduk ama yetkililere haber vermedik
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle caddeye saçılan cam kırıkları, üzerine moloz düşen araçlar ekiplerin çalışmalarıyla dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı bina güvenlik şeridiyle kapatılırken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

Savcılık kararıyla mühürlenen bina, yine savcılık kararıyla açıldı ve belediye ekipleri karot örneği aldı. Karot örneği caddedeki dükkanlardan ve bodrum katlardan da alındı.

Binada temmuz ayında Bahçelievler Belediyesi ekiplerince karot örneği alınmak istediği ancak bina sakinlerinin izin vermediği öğrenildi. Bina, kısa zaman içerisinde ekipler tarafından yıkılacak.

'Gaz kokusu alıyorduk ama yetkililere haber vermedik'

Patlayan binanın karşı apartmanında oturan Rabia Bölükbaşı, 'Komşulara gaz kokuyor dedim. Yok, sana öyle geliyor dediler. Dün de sen dedin biz inanmadık dediler. Salı gününden beri koku vardı. Rüzgar da olduğu için nereden geldiğini anlamadık. Karşı apartmanda oturuyorum, hemen mutfakları karşımızda. Bizim evimizde de hasar var. Yetkililere haber vermedik. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler.' dedi.

6'ncı Sokak'ta oturan Abdullah Emir de, 'Kiremitler en az 200 metre ilerideki çatılara kadar geldi, bütün balkonlara kiremit döküldü. O kadar şiddetliydi. Deprem oluyor zannettik. Dışarı çıktığımızda bir komşumuzun yerde olduğunu gördük. Bu sokak çok kalabalık. İğne atsan düşmez, Allah yardım etti, çocukların burada olmayışı büyük bir faciayı önledi.

Mahallede bir koku var diye duyuyorduk ama biz kokuyu dere yoluna bağlıyorduk. Gaz kokusu gibi gelmedi. Mutfakları karşı karşıya olduğu için onlar kokuyu daha iyi hissetmişler. Keşke yetkililere haber verilseydi.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da doğalgaz patlaması! Gaz kokusu alıyorduk ama yetkililere haber vermedik

'15 dakika önce olsaydı daha büyük bir facia olurdu'

Aynı binanın birinci katında oturan Sevim Başçı, 'Kiralık bir ev istiyoruz. Çocuklarımızla dışarıda kaldık, benim engelli çocuğum var. Evde hiçbir şey kalmadı. Ölenleri tanımıyorum, sadece anneyi tanıyorum. Ölen kişiyi görmedim. Bir ara az bir koku aldım ama yemek yaparken ocağı yaktığımda kokuyor, herhalde ondan diye düşündüm.' diye konuştu.

Özcan Yılan, 'Sanki bomba patladı, öyle böyle bir şey değildi. Biz 15-20 metre gerideydik. Patlamanın sesiyle kaçtık, sonra bomba patladı zannettik. İnsanlar kaçıyorlardı, geldik yardım ettik. Arabanın içinde kalan vatandaşları kurtardık. 15 dakika önce okul dağıldı. 15 dakika önce olsaydı daha büyük bir facia olurdu. Bütün öğrenciler burada, sokaktaydı, herkes evine gidiyordu.' dedi.
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