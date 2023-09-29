Eski kocasını ekmek bıçağıyla katletti! İfadesi tüyler ürpertti

Kan donduran cinayet İstanbul Beşiktaş'taki Akat Mahallesi'nde gece saat 00:45 sıralarında meydana geldi. 22 yıllık evli Funda ve Mustafa Çapar çifti 2 yıl önce boşanmaya karar verdi. Dün akşam saatlerinde Mustafa Çapar, 3 çocuğu ile eski eşinin yaşadığı eve gitti.İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma alevlendi. Funda D. eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşini katletti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde ise annesi kapıyı kapatıp izin vermedi.İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç., 'Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum' dedi.Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelinin ilk ifadesinde; 'Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum' dedi.