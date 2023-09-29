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Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!

Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt, CHP'li İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vererek; "Sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın!" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!
Ekleme: 29.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!
İstanbul, Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından dünden itibaren yoğun yağış altında. 3 hafta önce kentte yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Buna rağmen uyarıları dikkate almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı yüzünden; megakentte her yağışın ardından caddeler sular altında kalıyor.

CHP'Lİ İBB SORUMLULUKTAN MI KAÇIYOR?
Dün yaşanan yoğun yağışın ardından Başakşehir ilçesinde de yollar göle döndü. Sorumluğu üstünden atmak isteyen CHP'li İBB'nin skandal açıklamaları ise bitmek bilmiyor. Belediyenin Basın Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile suçu AK Partili Başakşehir Belediyesi'ne atmakla yetindi. Bu açıklama ile akıllara Ongun'un yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedeninin 'Sabotaj' olduğunu söylemesi geldi.  

Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!

'Sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın!'

İBB'nin skandal açıklamasına Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Görüntülerdeki su baskının olduğu alanın İBB'nin sorumluluk alanı olduğunu söyleyen Ergüt; 'Tabii siz, İsviçre'lerden fırsat bulup, Başakşehir'e hiç gelmediğiniz için gelişmeleri de göremiyorsunuz.' ifadeleriyle Ongun'a tepki gösterdi. Öte yandan Ergüt, yaşanan su taşkınlarının atık su giderlerinin temizlenmemiş olmasından kaynaklandığını söyleyerek; İBB'nin iş bilmezliğini gözler önüne serdi. İşte o açıklama:

'Evet, @Mrt_Ongun
burası Başakşehir. Tabii siz, İsviçre'lerden fırsat bulup, Başakşehir'e hiç gelmediğiniz için gelişmeleri de göremiyorsunuz.

Ancak burası İBB sorumluluk alanında olan bir nokta ve siz daha kendi yetki alanınızda olduğunu bile bilmiyorsunuz.

Bu görüntülere sebep olan, atık su giderlerinin temizlenmemiş olması.

Merak etmeyin! Biz sizin için de çalıştık, sabahladık.

Gelin, bir daha bu olayları yaşatmamak için önlem nasıl alınır, bir şehir nasıl örnek ve yeni nesil çalışmalarla yükseltilir İBB yönetimine ve ekibinize anlatalım.

İLK DERS:
Sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın!'

Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!

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