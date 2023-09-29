Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan şüphelilere topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ üyesinin “Transfer Operasyonu” ile yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan Transfer Operasyonu'na değinen Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı.