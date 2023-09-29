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Bakan Bolat: Afrika ile işbirliklerimizi artıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 12-13 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin hazırlıkları değerlendirmek amacıyla Afrika ülkelerinin Ankara’daki büyükelçileriyle görüştü.

Ekleme: 29.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat: Afrika ile işbirliklerimizi artıracağız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin hazırlıkları gözden geçirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

'Derin ortaklık ilişkilerimiz, köklü bağlarımızla Afrika ülkeleriyle her düzeyde mükemmel seyreden ilişkilerimiz çerçevesinde, Afrika'nın her bölgesiyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı olarak daha da geliştirmek için önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu vesileyle Afrika ülkelerinin bakanlarının ve 3 binden fazla iş adamının katılacağı, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu da Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için tarihi bir fırsat olacaktır.'
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