  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi

Ali Yerlikaya açıklamasında, "Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı" dedi.

Ekleme: 29.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlar sayesinde, örgütlere göz açtırılmıyor.

Milletin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan örgütlere yönelik emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılıyor.

Twitter hesabından bilgi veren Ali Yerlikkaya bu defa Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, çete lider Mehmet Şahin ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

54 adrese yönelik yapılan baskınlarda evler tek tek aranırken, çetenin yakalanma anı da paylaşıldı.

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi

İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da operasyon

Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini Twitter hesabından duyuran Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Polisin çetenin bulunduğu eve düzenlediği baskından karelerPolisin çetenin bulunduğu eve düzenlediği baskından kareler
18 eylem tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edildi.

Eylemlere 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin karıştığı ortaya çıktı

İletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanan örgüte yönelik mağdur ile tanık beyanları, rapor ve tutanak içerikleriyle elde edilen deliller sonucu tespit edilen eylemlere 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin karıştığı belirlendi.

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketici mağduriyeti son buluyor
Türkiye dünyada nasıl bir konumda? Başkan Erdoğan'ın 3'lü denge politikasına vurgu: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
İBB'de karabatak işler! Ekrem İmamoğlu'na desteğin bedeli 4.1 milyar TL
Tuzla’da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor