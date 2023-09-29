AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için alarm verildi: Hafta sonuna dikkat, 100 kilogram ve üzeri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul'da Perşembe saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi.Farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3 bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki toplam 3 bin 667 ihbara müdahale etti. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ve 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde çeşitli adreslerde mahsur kalan 702 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Açıklamada, İBB ekiplerinin Pendik Kurtköy'de iki araç üzerine istinat duvarı çökmesiyle ilgili 5 kişinin kurtarıldığı araç içerisinde mahsur kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.Pendik Mostar köprüsünde yol çökmesi sonucu mahsur kalan servis aracına müdahalenin sürdüğü de belirtildi.AKOM'dan bir de uyarı geldi. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.