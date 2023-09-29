  • USD: 27,38 - 27,43
  • EURO: 29,03 - 29,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için alarm verildi: Hafta sonuna dikkat, 100 kilogram ve üzeri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından AKOM'dan da açıklama geldi. Hafta sonu İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtilen açıklamada, pazar günü öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi. İşte detaylar...

Ekleme: 29.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için alarm verildi: Hafta sonuna dikkat, 100 kilogram ve üzeri...İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul'da Perşembe saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi.

EN FAZLA YAĞIŞ ARNAVUTKÖY VE BAŞAKŞEHİR'DE GÖZLENDİ

Farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

3 BİN 667 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ, 707 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3 bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki toplam 3 bin 667 ihbara müdahale etti. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ve 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde çeşitli adreslerde mahsur kalan 702 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Açıklamada, İBB ekiplerinin Pendik Kurtköy'de iki araç üzerine istinat duvarı çökmesiyle ilgili 5 kişinin kurtarıldığı araç içerisinde mahsur kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Pendik Mostar köprüsünde yol çökmesi sonucu mahsur kalan servis aracına müdahalenin sürdüğü de belirtildi.

AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için alarm verildi: Hafta sonuna dikkat, 100 kilogram ve üzeri...

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

AKOM'dan bir de uyarı geldi. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 22-25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.

İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Başkan Erdoğan izmir'de TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor
Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!
CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?
Türkiye düşmanı rüşvetçi Menendez koltuğu kaptırdı! Yerine gelen isim Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili ne söyledi?
Çanakkale'de AK Parti ofisine saldırı
Fatih için fetih vakti! Karadeniz'i didik didik arıyor! Enerjide milli, teknolojide üstün...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketici mağduriyeti son buluyor
Türkiye dünyada nasıl bir konumda? Başkan Erdoğan'ın 3'lü denge politikasına vurgu: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
İBB'de karabatak işler! Ekrem İmamoğlu'na desteğin bedeli 4.1 milyar TL
Tuzla’da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

İstanbul'da doğalgaz patlamasıyla ilgili 'pes' dedirten iddia: 4 gün önceden belliymiş

İstanbul'da doğalgaz patlamasıyla ilgili 'pes' dedirten iddia: 4 gün önceden belliymiş

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor