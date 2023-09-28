Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında; Tekirdağ üzerinden Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan, FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü S.Y., zabıt katibi M.Ö. ile şüphelilere organizatörlük yaptığı belirlenin 1 kişi yakalandı. Polis, kentte FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, ByLock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonlarda da 8 kişiyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü S.Y. ile zabıt katibi M.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 4'ü adlı kontrol şartı olmak üzere serbest bırakıldı.