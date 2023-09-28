Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyardı. Mega Kent İstanbul için fırtına ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.'Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi' açıklaması yapıldı.İstanbul Valiliği ve AKOM da, tedbirli olunması konusunda çağrı yaptı. İşte günlerdir uyarı yapılan o sağanak yağış, akşam 15.30 itibariyle etkisini artırdı.Meteoroloji'nin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı.Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.Öte yandan AFAD, İstanbullular'ı uyardı. Gönderilen mesajda 'Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım,su baskınlarina karşı dikkatli olunmalıdır' ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Ankara Valiliği de kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' ifadeleri kullanıldı.AFAD tarafından vatandaşlara iletilen SMS'te 'Meteorolojiye göre Istanbul'da kuvvetli yagışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır' denildi.