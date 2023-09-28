Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: Yunanistan'a kaçacaklardı

FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Tekirdağ'da yapılan çalışmalarda; Tekirdğa üzerinden Yunanistan'a illegal geçiş yapmak üzereyken İhraç eski 4.sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve İhraç Zabıt Katibi M.Ö. isimli şahıs ile bir organizatör yakalandı.Aynı zamanda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faailyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyaz, teşhis, bylock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şahısa yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalandı.