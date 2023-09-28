Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Türkiye, yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinden sonra uluslararası yatırımcılarla temaslarını sıklaştırdı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli kesimlerden yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatıyor.Şimşek, katıldığı toplantılarda, Orta Vadeli Program'dan da bahsediyor.Bakan Şimşek'in İngiltere'nin başkenti Londra'da benzer görüşmelere imza atacağı belirtildi.Haberini 5 bankacıya dayandıran Reuters, Şimşek'in gelecek hafta Londra'da yatırımcılarla görüşeceğini aktardı.Ankara'nın, uluslararası yatırım ve finansmana yönelik temaslarını sürdürdüğü notuna yer verildi.Söz konusu kritik toplantının tarihinin 3-4 Ekim olarak belirlendiği konuşuluyor.'Son derece saygın bir politikacı' olarak tanımlanan Şimşek'in, geçen hafta ise New York'ta yatırımcılarla görüştüğü anımsatıldı.Hazine ve Maliye Bakanı'nın, bu yıl Körfez ülkelerindeki yatırımcılarla da bir araya geldiği, yıl sonuna kadar Asya'daki yatırımcılarla benzer görüşmelerde bulunmasının beklendiği kaydedildi.Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi programına destek verdiğini ve aralarında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bulunduğu yeni ekibe güvendiğini vurguluyor.İngiltere merkezli haber ajansı, Şimşek'in bu konudaki açıklamasına dikkati çekti.