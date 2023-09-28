İETT otobüsünde şaşkına çeviren olay! Yolcular böyle tepki gösterdi: Ayıp ayıp!

Şaşkına çeviren olay, Pendik-Kartal arasında çalışan KM33 hattındaki İETT otobüsünde yaşandı.İddiaya göre göre 2 kadın yolcu arasında boş koltuk yüzünden tartışma çıktı.Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 2 kadın saç baş kavga ederken diğer yolcular araya girdi. Yolcuların kavga eden 2 kadın yolcuya 'Ayıp ayıp ikinizde bayansınız, lütfen ayrılın' demeleri dikkat çekti.