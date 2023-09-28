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Harry Potter hayranlarını kahreden haber! Büyülü evrenin Albus Dumbledore'u hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterini canlandıran İngiliz aktör Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 28.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Harry Potter hayranlarını kahreden haber! Büyülü evrenin Albus Dumbledore'u hayatını kaybettiDünyanın en ünlü serilerinden olan Harry Potter'da Albus Dumbledore karakterine hayat veren İngiliz-İrlandalı aktör Albus Dumbledore'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

'Harry Potter' serisinin bilge profesörü Dumbledore rolüyle tanınan 82 yaşındaki Michael Gambon'un ölümü hayranlarını üzdü.

MICHAEL GAMBON KİMDİR?

Gambon oyunculuğa 1960'ların başında tiyatro sahnesinde başladı. Daha sonra televizyon ve sinemaya geçen Gambon, 1989'da Peter Greenaway'in 'Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi' filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın 'Kralın Konuşması' filmindeki yaşlı Kral George V rolleriyle de biliniyordu.

2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı 'Harry Potter' serisindeki Dumbledore rolüyle milyonların kalbine taht kuran Gambon, 19 Ekim 1940'ta Dublin'de terzi bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Harry Potter hayranlarını kahreden haber! Büyülü evrenin Albus Dumbledore'u hayatını kaybetti
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