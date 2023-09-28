Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!

Hakan Han Özcan,“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bundan yaklaşık 3,5 yıl önce ASKİ'nin 472 Milyon TL kredi kullanmasını onaylıyor. Üstelik bunu 2019 yılında ABB 704 Milyon 212 Bin TL, 2020 yılında yine 1 Milyar 099 Milyon TL ve 2022 yılında da 190 Milyon gelir fazlası vermesine rağmen bu talebine olumlu yanıt verildi. Şimdi soruyorum Mansur Yavaş'a 3,5 yıl önce çok acil diye yeri göğü inlettiğiniz, Ankara'yı afişlerle donattığınız, mahkemelere gittiğiniz bu kredinin onayını aldıktan sonra aradan geçen zaman içinde Tatlar için ne yaptınız? Bundan önce yine Tatlar, Tatlar diye, mağduriyet oluşturarak aldığı o günün parasıyla 472 milyon, bu günün parasıyla 1,5 milyar lira krediyi nereye kullanmış Mansur Yavaş? Mesela bugün hemen 1,5 milyar kredi onayı versek Mansur Yavaş'a gidip yüzde 40 faizle kredi kullanır, parayı da götürüp aynı bankaya yüzde 30 faizle yatırır, hiç yoktan 100 milyon zarara uğratır desem ‘yok o kadar da değil' dersiniz değil mi? Yapılmışı var. Olmuşu var. Ey Mansur Yavaş, hani çok acil diye, hani toplum sağlığı diye, hani 25 Milyon kişiyi ilgilendiriyor diye, hani Tatlar'ı yapacağım diye bundan 3,5 yıl önce 472 Milyon kredi onayı almıştın ya, ne yaptın o krediyi. 3,5 yılda çok acil dediğiniz Tatlar için çivi çakmadığınız gibi, krediyi ASKİ'yi zarara uğratacak şekilde kullandınız. Maalesef Ankara zarara uğrarken birileri kazançlı çıktı. Şimdi aynı mağduriyet palavralarıyla, aynı aciliyet hikayeleriyle, 4,5 yılda yapmadığınız işi son 6 ayınızda yapacakmışsınız gibi algı oyunları peşinde koşuyorsunuz? Bugüne kadar Yavaş'a 22 Milyar 188 Milyon 854 Bin TL borçlanma yetkisi verildi. Yetki verip de kullanılmayan 18 Milyar kredi var. Şu anda hali hazırda 4 Milyar 300 Milyon TL kredi kullanabilir. Ama hala Yavaş mağduru oynamak için beni ‘Engelliyorlar' diyor” dedi.CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek Fabrikası üzerinden gerçekleştirdiği rüşvet skandalı ve bakteri skandalları gündemdeki yerini korurken Yavaş söz konusu olaylara ilişkin doğru düzgün bir açıklama yapamadı. Yavaş'ın sessizliği olayların ciddiyetinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yavaş söz konusu olaylara bir cevap vermek yerine Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden başlattığı yeni bir algı oyunu ile kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Yavaş'ın algı oyununa ise AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belgeleri ile cevap verdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Mansur Yavaş, Tatlar için kredi diyor. Toplum sağlığı diyor. Tatlar ne kadar gecikirse zehirli su Sakarya'ya akmaya devam edecek diyor. Oradan İstanbul'a ulaşacak diyor. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi yeterli gelmediği için arıtılamayan su nehre veriliyor diyor. O nehrin suyuyla yetişen sebze ve meyveyi Ankaralı yiyor diyor. 25 milyon insanın sağlığı söz konusu. Bu acil değilse ne acil diyor. Ne zaman diyor bunları biliyor musunuz? Mayıs 2020'de. Aradan neredeyse 3,5 yıl geçmiş. Hatta o günlerde metrolara afişler asıyor, Ankara'nın çeşitli yerlerinde bilboardlara yazıyor Tatlar konusunun aciliyetini. Bunun için kredi kullanması gerektiğini bas bas bağırıyor. Aynı günlerde yani bundan yaklaşık 3,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir mektup veriyor Mansur Yavaş. Tatlar konusunun aciliyetini ve bunun için ASKİ'nin kredi kullanması gerektiğini anlatıyor mektubunda. Sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bundan yaklaşık 3,5 yıl önce ASKİ'nin 360 Milyon lira kredi kullanmasını onaylıyor. Sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bundan yaklaşık 3,5 yıl önce ASKİ'nin 360 Milyon lira kredi istemiş biz 472 Milyon TL vermişiz. Üstelik bunu 2019 yılında ABB 704 Milyon 212 Bin TL, 2020 yılında yine 1 Milyar 099 Milyon TL ve 2022 yılında da 190 Milyon gelir fazlası vermesine rağmen bu talebine olumlu yanıt verildi. Şimdi soruyorum Mansur Yavaş'a 3,5 yıl önce çok acil diye yeri göğü inlettiğiniz, Ankara'yı afişlerle donattığınız, mahkemelere gittiğiniz bu kredinin onayını aldıktan sonra aradan geçen zaman içinde Tatlar için ne yaptınız? Bu günün parasıyla yaklaşık 1,5 Milyar liralık bir kredi kullanmanıza onay verdik, o çok acil dediğiniz Tatlar için çivi bile çakmadan gelip yine aynı gerekçelerle, aynı mağduriyet oyunlarıyla yine kredi istiyorsunuz. Bugüne kadar Yavaş'a 22 Milyar 188 Milyon 854 Bin TL borçlanma yetkisi verildi. Yetki verip de kullanılmayan 18 Milyar kredi var. Şu anda hali hazırda 4 Milyar 300 Milyon TL kredi kullanabilir. Ama hala Yavaş mağduru oynamak için beni ‘Engelliyorlar' diyor” İfadelerini kullandı.“Ankara'nın, Ankaralının faydasınaysa yine verelim.” diyen Özcan, “Fakat 3,5 yıl önce toplum sağlığı, çok acil diye kredi kullanıp çivi çakmadığınız Tatlar için bu defa bir iş yapacağınıza nasıl inanalım? Hangi ciddi projeyi hayata geçirdiniz ki bunu becerebileceğinize inanalım? 3,5 yıl önce bu günün parasıyla 1,5 Milyar kredi kullanıp hiçbir şey yapmadığınız Tatlar için bugün samimi olduğunuzu nereden bilelim? Olayın aslı şu. Mansur Yavaş yine algı oyunları ile beceriksizliğini örtmeye çalışıyor. Gitmesine 6 ay kala mı yapacakmış Tatlar arıtma tesisini? Bundan önce yine Tatlar, Tatlar diye, mağduriyet oluşturarak aldığı o günün parasıyla 472 milyon, bu günün parasıyla 1,5 milyar lira krediyi nereye kullanmış Mansur Yavaş? Mesela bugün hemen 1,5 milyar kredi onayı versek Mansur Yavaş'a gidip yüzde 40 faizle kredi kullanır, parayı da götürüp aynı bankaya yüzde 30 faizle yatırır, hiç yoktan 100 milyon zarara uğratır desem ‘yok o kadar da değil' dersiniz değil mi? Yapılmışı var. Olmuşu var. Ey Mansur Yavaş, hani çok acil diye, hani toplum sağlığı diye, hani 25 Milyon kişiyi ilgilendiriyor diye, hani Tatlar'ı yapacağım diye bundan 3,5 yıl önce 472 Milyon kredi onayı almıştın ya, ne yaptın o krediyi?” şeklinde konuştu.Özcan sözlerine şöyle devam etti; “Tamam altyapıdan anlamayabilir, içmesuyu hattı ile atıksu hattını bilmeyebilir, arıtma tesisi görmemiş olabilir ama bir finans danışmanın vardır herhalde. O finans danışmanının aklıyla mı kullandın o zaman krediyi? Mesela ASKİ'nin kasasında para varken kredi çekip boş yere faiz ödetmiş olabilir mi senin bu süper zeka finans danışmanın? Evlerden ırak, bu danışmanının aklıyla çektiğiniz krediyi, çok daha düşük bir getiriyle götürüp aynı bankada değerlendirmiş olabilir misiniz mesela? Bu akıllara ziyan işlemle bu günün parasıyla yaklaşık 100 milyon lira ASKİ'yi, Ankara Büyükşehir Belediyesini, Ankara'yı, Ankara halkını zarara uğratmış olabilir misiniz? Zaten bu kamu zararı için hesap vereceksiniz orası ayrı. Ankara böylesine zarara uğratılırken peki bu işten kim kar etti? Tabii ki banka. Sizin bu finans danışmanınız sizi mi kandırdı yoksa? Niye soruyorum biliyor musunuz? Sanırım bu işlerin yapıldığı özel banka, personel maaşları, promosyonlar, bütün şirketlerin paralarının burada değerlendirilmesi gibi her konuda ayrıcalıklı bir konuma gelmiş. Eh bu bankayı, durduk yerde akıllara zarar işlemlerle böylesine kara geçiren birileri de vardır herhalde. Belki o kişi kar payı adı altında bu ballı işlemlerden faydalanmıştır. Terfi mi? Bu kazancı sağlayan kişi tabii ki terfi de etmiştir.“Konuyla alakalı Yavaş'a soru yönelten Özcan, ”Sorum şu: Bu işlemleri yaptıran finans danışmanınız ile banka adına işlemleri takip eden kişi arasında bir akrabalık bağı olabilir mi? İşin özeti; Bugün önemini ifade ettiğiniz Tatlar Atıksu Arıtma tesisi için aynı sözlerle, aynı algı oyunlarıyla, aynı mağduriyet yalanlarıyla, aynı suçlamalarla 3,5 yıl önce de kredi kullandınız. 3,5 yılda çok acil dediğiniz Tatlar için çivi çakmadığınız gibi, krediyi ASKİ'yi zarara uğratacak şekilde kullandınız. Maalesef Ankara zarara uğrarken birileri kazançlı çıktı. Şimdi aynı mağduriyet palavralarıyla, aynı aciliyet hikayeleriyle, 4,5 yılda yapmadığınız işi son 6 ayınızda yapacakmışsınız gibi algı oyunları peşinde koşuyorsunuz? İşte Mansur Yavaş Ankara'yı böyle batırmıştır. Tarihin en borçlu dönemine böyle getirmiştir. Sürekli kredi isteyip o kredileri anlattığımız örnekteki gibi çarçur etmiştir. En hafif tabiriyle beceriksizliğiniz ve basiretsizliğiniz sebebiyle ihtiyacınız olmadan kredi kullanıp faiz öderken, çektiğiniz parayı da götürüp aynı bankada değerlendirmek gibi garabet bir uygulamanın mucidi olan sizden Ankaralı yakında hesap soracaktır. Az kaldı.” dedi.