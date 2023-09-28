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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırımcıların finansman imkanların artırılmasına yönelik yeni kararlar alındı. Aynı zamanda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni adımlar atılacak.

Ekleme: 28.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası cinsinden yatırım enstrümanların çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan adımların değerlendirildiği ifade edildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak toplanmaktadır.

Bugün dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz EKK toplantısının ana gündemini ülkemiz finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oluşturmuştur.

Yapılan çalışmalarla; Türkiye Yüzyılı’nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılması hedeflenmektedir.

Toplantıda görüşülen konular şu şekilde;
•Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir.

• Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak
• Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür.

• TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır.

• Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir.

• Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir."
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