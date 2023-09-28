  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 486'ncı gününde!

Terör örgütlerince dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, çağrıda bulundu. Anne, "Devletimiz Allah’a şükür sürekli yanımızdadır. Orada kimseden korkma, gel" dedi.

Ekleme: 28.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da ailelerin eylemleri devam ediyor...

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eyleme farklı kentlerdeki aileler de destek veriyor.

Acılı anne babalar, terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Bin 486'ncı günde

Yaz-kış, bayram, Ramazan demeden aileler mücadelesini sürdürüyor.

Söz konusu eylemde bugüne kadar 46 aile evladına kavuştu.

Bugün de bir araya gelen anne ve babaların evlat nöbeti bin 486 güne ulaştı.

'Sen gelene kadar mücadeleme devam edeceğim'

Oğlu Yunus'un Batman'da fırına ekmek almak için gittikten sonra kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Yenideoğan, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar evlat mücadelesine devam edeceğini dile getiren Yenidoğan, “Batman'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemimi sürdürüyorum. 4 senedir burada evladımı istiyorum. Oğlum çık gel. Orada beklemenin bir anlamı yok. Sen gelene kadar mücadeleme devam edeceğim. Oğlum, lütfen beni çaresizce bekletme. Devletimiz Allah'a şükür sürekli yanımızdadır. Orada kimseden korkma, gel.” dedi.
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var
İETT otobüsünde şaşkına çeviren olay! Yolcular böyle tepki gösterdi: Ayıp ayıp!
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 1351 terörist etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…
Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak
Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
CHP kongresinde delege rezaleti! Akrabalarını yazdırdı yönetimin yarısı istifa etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor