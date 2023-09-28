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Çanakkale'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak etkili oldu. Suların tahliyesi için çalışma başlatılırken şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.

Ekleme: 28.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de şiddetli yağış: Yollar göle döndüÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak etkili oldu.

Çanakkale'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü


İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Çanakkale'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü


Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Çanakkale'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü


Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.


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