Camide alkol içerken fotoğraf paylaşmıştı! istenilen ceza belli oldu

Türkiye'yi şoke eden olayda 15 Eylül 2023 günü 19 yaşındaki kurye Safa Yasin Ö., bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşmış, altına da '3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' notunu yazmıştı. Camide yapılan skandal paylaşım büyük tepki çekerken gözaltına alınan şüpheli genç, adli makamlarca tutuklanmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüphelinin Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde 15 Eylül günü saat 13.30'da camiye giriş yapıp çıktığı, akabinde saat 14.48 itibariyle tekrar elindeki spor çantasıyla camiye girdiği ve içeride kamera açısından çıkarak muhtemelen sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı çekip camiden ayrıldığı anlatıldı.İddianamede şüpheliye ait hesaptan 'Anadolu yakasında olsan yardımcı olurdum. Maltepe'de tanıdığım var. Apartman komple onların. Cuma günleri hariç komple bos. Tuvalet, minder, masa falan var. Üzerine oturmak istersen Kuran'ı Kerim de var. Gelebilirsen bir sorarım kendisine. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bir kaç kere sarhoş olduğumda eve dönemediğim için orada kalmıştım.' şeklinde bir paylaşımda da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Şüphelinin savunmasında ise 'Söz konusu hesap bana aittir. Olay günü hesabı kapatıp paylaşımı sildim. Söz konusu fotoğrafı da ben paylaştım. Arkadaşım Yusuf'la parkta alkol aldım, Yusuf almadı. Aramızda sohbet ederken din konusunda tartışma oldu. Sonra ayrıldık. Ben camiye gittim, avlusunda otururken votka şişesini çıkarıp içtim. Oturmaya devam ederken sosyal medyada geziniyordum, Can Demir KARADAG isimli şahsın videosunu izlerken ben de votkayla camide fotoğraf çektim. Amacım mizah yapmaktı. Çok pişmanım, dinle dalga geçmek gibi bir amacım yoktu. Ailem namazında niyazında olan insanlardır. O gün alkol davranışlarımı olumsuz etkiledi. Normalde bu paylaşımı yapacak biri değilim' dediği aktarıldı.Basın Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısı İsmail Teker, dosya kapsamında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Şüphelinin soruşturmaya konu her iki paylaşımın niteliği itibariyle benzer mahiyette olduğunu kaydetti. Teker, 'Türk toplumu hakim olduğu coğrafyalarda hoşgörüsü ve yardımseverliği ile tanınan bir millettir. Geçmişten bu güne Türk toplumunun temel değerleri içerisine yer alan örf, adet, din, dil, gelenek ve görenekler toplumun manevi değerlerini oluşturur. Manevi değerler geçmiş nesillerden günümüze saygı ve hoşgörü ile aktarılan ve toplumu bir arada tutmaya yarayan değerler bütünüdür' şeklinde değerlendirmede bulundu.Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihteki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceğinin ve daha önce de benzer mahiyette yapmış olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceğinin altı çizilen iddianamede şüphelinin 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.