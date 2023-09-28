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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 8.276,97 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

Ekleme: 28.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,21 puan artarak 8.276,97'ye çıktı. Toplam işlem hacmi, 71,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD büyüme verisinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde ise gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) çevrildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Öte yandan, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği 'Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü' başlıklı gelişen piyasalar raporunda, TCMB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, 'Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir' ifadelerine yer verildi.

Analistler, bugün yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve büyüme verisinin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları ile bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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