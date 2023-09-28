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Bakanlar Mehmet Özhaseki ve Osman Aşkın Bak Rize’de

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize’de incelemelerde bulundu.

Ekleme: 28.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar Mehmet Özhaseki ve Osman Aşkın Bak Rize’de
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm kapsamında bulunan bölgelerde incelemelerde bulundu, incelemeler esnasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Bir günlük ziyaret için Rize ye gelen Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Rize- Artvin havalimanının ardından Pazar ilçesinde Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu, ardından Ayder yaylasına çıkan Bakan Özhaseki ve Bakan Osman Aşkın Bak Ayder kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundular.

Bakanlar Mehmet Özhaseki ve Osman Aşkın Bak Rize’de

Her iki bakan Ayder incelemesinin ardından Rize merkez de Kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundular. Ardından Rize valiliğini ziyaret eden bakanlar, valilik ziyaretinin ardından Rize Belediyesini ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Rahmi Metin ile bir süre görüşen bakanlar ardından AK Parti İl başkanlığına geçerek burada Belediye Başkanları ile bir araya geldiler. Belediye Başkanlarının taleplerinin ardından Haseki akşam saatlerinde Rize den ayrıldı.

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