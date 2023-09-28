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Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray’da düzenlenen operasyonla yakalandığını bildirdi.

Ekleme: 28.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 'topçu ve füze okul komutanlığında' görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum.

1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon yapıldı. 2500 şahıs gözaltına alındı, 510'u tutuklandı.

Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain fetöcülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz.

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